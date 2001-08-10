Сахалинка сообщила знакомой пин-код от банковской карты и лишилась денег

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Невельскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении неоднократно судимой 53-летней жительницы Шебунино, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с банковского счета, с причинением значительного ущерба гражданину, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В ходе предварительного следствия установлено, что 2 июля текущего года к обвиняемой в гости пришла знакомая, женщины общались и употребляли алкоголь. Потерпевшая давала свою карту обвиняемой и сообщила пин-код, чтобы последняя могла осуществлять покупки в магазине на сумму более 1000 рублей. В процессе употребления горячительных напитков потерпевшая уснула, чем воспользовалась злоумышленница и забрала банковскую карту себе.

После этого, она села на автобус, добралась до Невельска, где в банкомате произвела снятие наличных денежных средств с банковского счета потерпевшей двумя партиями на сумму 30 000 рублей и 20 000 рублей.