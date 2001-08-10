Сахалинец похвастался крупной суммой денег и был обворован

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным Управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Долинска. Молодой человек подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Предварительно установлено, что в начале сентября подруга фигуранта познакомила фигуранта с 51-летним потерпевшим. В ходе последовавшего общения граждане решили распить спиртные напитки в квартире. Во время застолья мужчина обмолвился, что на его банковском счету хранится крупная сумма – около 300 тысяч рублей. Тогда у молодого человека возник умысел, направленный на хищение части данных денежных средств.

Когда потерпевший уснул, он завладел его банковской картой. Затем, используя свой мобильный телефон и телефон заявителя, в два захода перевел со счета последнего 160 тысяч рублей.

Впоследствии потерпевший обнаружил пропажу денег только спустя две недели и обратился за помощью в полицию.

Сотрудники уголовного розыска оперативно установили причастность 19-летнего гражданина к совершению данной кражи. Как оказалось, на похищенные средства он приобрел дорогостоящий мобильный телефон, который в настоящий момент изъят и приобщен к материалам уголовного дела. Оставшиеся деньги подозреваемый потратил по своему усмотрению.

Ведется следствие. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.