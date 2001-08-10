В Охе воитель сбил подростка на мопеде

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Охе на пересечении улиц Советская и Блюхера 44-летний водитель без полиса ОСАГО, управляя автомобилем «Nissan Terrano», двигался в западном направлении и при повороте налево не уступил дорогу и совершил столкновение с мопедом «Storm titan», двигающимся со встречного направления прямо,

В результате ДТП 14-летний водитель, который управлял мопедом без права управления ТС и без мотошлема, получил телесные повреждения, он госпитализирован в медицинское учреждение. 16-летняя пассажира мопеда получила травму, ей оказана медицинская помощь на месте происшествия. По данному факту проводится проверка.