В Охе водитель без прав сбил пешехода и доставил его в больницу, но спасти человека не удалось

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Охе в районе 835 км автомобильной дороги «Южно-Сахалинск–Оха» 18-летний водитель, не имеющий права управления транспортным средством, управляя автомобилем марки «Honda CR-V», совершил наезд на пешехода, который двигался в попутном направлении по правой обочине, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области.

После происшествия водитель доставил пострадавшего пешехода в бессознательном состоянии в приемное отделение ГБУЗ «Охинская ЦРБ» и скрылся. В результате ДТП 19-летний пешеход от полученных травм скончался в реанимационном отделении ГБУЗ «Охинская ЦРБ». В ходе оперативно-разыскных мероприятий водитель был найден.

По данному факту проводится проверка.