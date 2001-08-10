Тихоокеанское
информационное агентство
24 Августа 2022
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14:25, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Очередная сахалинка попалась на мошенническую схему "На вас оформлен кредит"

Очередная сахалинка попалась на мошенническую схему

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На популярную схему мошенников "На ваше имя оформлен кредит" попалась 33-летняя жительница города Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ на Сахалинской области.

Женщине поступил звонок от неизвестного, который выдал себя за сотрудника банка и сообщил, что на её имя якобы мошенники оформили кредит в сумме 580 000 рублей. Для их поимки ей нужно следовать его инструкциям. Получив алгоритм действий о переводе денежных средств, женщина обналичила с кредитной карты 65 000 рублей с комиссией 1950 рублей и перевела их на указанные номера.

Второй жертвой мошенников стала 68-летняя женщина из областного центра. В ходе телефонного разговора якобы сотрудник службы безопасности банка сообщил, что кто-то пытается похитить деньги с её банковского счета. Для сохранности сбережений ей необходимо снять деньги и положить на безопасный банковский счет. Гражданка, следуя инструкции, перевела 252 000 рублей двумя операциями на указанный ей счет.

Возбуждены уголовные дела. Ведётся следствие.

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