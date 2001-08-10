Очередная сахалинка попалась на мошенническую схему

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На популярную схему мошенников "На ваше имя оформлен кредит" попалась 33-летняя жительница города Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ на Сахалинской области.

Женщине поступил звонок от неизвестного, который выдал себя за сотрудника банка и сообщил, что на её имя якобы мошенники оформили кредит в сумме 580 000 рублей. Для их поимки ей нужно следовать его инструкциям. Получив алгоритм действий о переводе денежных средств, женщина обналичила с кредитной карты 65 000 рублей с комиссией 1950 рублей и перевела их на указанные номера.

Второй жертвой мошенников стала 68-летняя женщина из областного центра. В ходе телефонного разговора якобы сотрудник службы безопасности банка сообщил, что кто-то пытается похитить деньги с её банковского счета. Для сохранности сбережений ей необходимо снять деньги и положить на безопасный банковский счет. Гражданка, следуя инструкции, перевела 252 000 рублей двумя операциями на указанный ей счет.

Возбуждены уголовные дела. Ведётся следствие.