В Приморье из лагеря госпитализировано 24 ребёнка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В детском лагере «Юнга» во Владивостоке у 24 несовершеннолетних обнаружили симптомы отравления. Детей госпитализировали в КГАУЗ «Владивостокская клиническая больница №2». Специалисты Роспотребнадзора проводят проверку, сообщает РИА VladNews.

В СМИ появилась информация об отравлении детей в детском лагере «Юнга» во Владивостоке. Прокуратура Советского района Владивостока организовала проверку.

Выяснилось, что на 17 августа общее количество отдыхающих детей в лагере – 261. Из них 24 были госпитализированы с признаками отравления. Сотрудники Роспотребнадзора прибыли на место, отобрали смывы и пробы, обработали помещения пищеблока. Прокурор Советского района – Максим Муравьёв – также выехал на место для координации деятельности правоохранительных, контролирующих органов и специальных служб.

«Прокуратура даст оценку исполнению требований законодательства в сфере обеспечения безопасности и защиты прав несовершеннолетних при организации отдыха детей, в том числе соблюдению санитарно-эпидемиологических требований и норм», – комментируют в Telegram-канале.

Также прокуратура контролирует ход и результаты доследственной проверки. При наличии оснований надзорное ведомство примет меры.