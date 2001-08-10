Тихоокеанское
информационное агентство
19 Августа 2022
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10:48, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Приморье из лагеря госпитализировано 24 ребёнка

В Приморье из лагеря госпитализировано 24 ребёнка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В детском лагере «Юнга» во Владивостоке у 24 несовершеннолетних обнаружили симптомы отравления. Детей госпитализировали в КГАУЗ «Владивостокская клиническая больница №2». Специалисты Роспотребнадзора проводят проверку, сообщает РИА VladNews.

В СМИ появилась информация об отравлении детей в детском лагере «Юнга» во Владивостоке. Прокуратура Советского района Владивостока организовала проверку.

Выяснилось, что на 17 августа общее количество отдыхающих детей в лагере – 261. Из них 24 были госпитализированы с признаками отравления. Сотрудники Роспотребнадзора прибыли на место, отобрали смывы и пробы, обработали помещения пищеблока. Прокурор Советского района – Максим Муравьёв – также выехал на место для координации деятельности правоохранительных, контролирующих органов и специальных служб.

«Прокуратура даст оценку исполнению требований законодательства в сфере обеспечения безопасности и защиты прав несовершеннолетних при организации отдыха детей, в том числе соблюдению санитарно-эпидемиологических требований и норм», – комментируют в Telegram-канале.

Также прокуратура контролирует ход и результаты доследственной проверки. При наличии оснований надзорное ведомство примет меры.

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