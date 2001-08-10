47-летний сахалинец без прав заплатит пять штрафов после побега
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске инспекторы ДПС предотвратили опасное поведение водителя, сообщили ТИА «Острова» в региональном управлении ГИБДД. На улице Советской наряд ДПС обратил внимание на мотоцикл Suzuki SV1000s без госномеров, который двигался с нарушением ПДД.
Водитель проигнорировал требование сотрудников Госавтоинспекции об остановке и попытался скрыться. Было организовано преследование. Через громкоговоритель полицейские неоднократно требовали водителя остановится, но он не реагировал, проезжал на красный сигнал светофора, выезжал на встречную полосу, создавая угрозу другим автомобилистам.
После на улице Украинской мотоцикл был остановлен, а рулевой доставлен в полицию. Ночь он провел в камере для административных задержанных.
Выяснилось, что 47-летний мужчина не имеет водительского удостоверения, и ранее неоднократно попадался в поле зрения сотрудников полиции.
Правонарушителя привлекли к административной ответственности сразу по 5 статьям КоАП РФ:
- за неповиновение сотрудникам полиции суд назначил сахалинцу административный штраф в размере 2000 рублей;
- за незарегистрированный в установленном законном порядке мотоцикл мужчине заплатит штраф в размере 5000 рублей;
- за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства ему грозит до 800 рублей;
- за проезд на красный сигнал светофора заплатит 1000 рублей;
- за управление мотоциклом без права управления водителю грозит административный штраф до 15 тысяч рублей.
Мотоцикл помещен на спецстоянку.
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