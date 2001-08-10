Сахалинку, повторно пойманную за рулем в состоянии опьянения, отправили в колонию-поселение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Приговором Долинского городского суда 31-летняя жительница Долинского района признана виновной в управлении автомобилем в состоянии опьянения, уже имея судимость за такое же нарушение, рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре.

Судом установлено, что 24 апреля 2022 года в утреннее время подсудимая, будучи судимой за управление автомобилем в состоянии опьянения, вновь села в нетрезвом состоянии за руль транспортного средства. От прохождения медицинского освидетельствования она отказалась.

В судебном заседании подсудимая вину признала в полном объеме.

Государственный обвинитель ориентировал суд на назначение подсудимой наказания в виде реального лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средствами.

Прокурор обратил внимание суда, что несмотря на наличие судимости за аналогичное преступление, подсудимая не встала на путь исправления. Более того, ею совершено более шестидесяти правонарушений в области несоблюдения Правил дорожного движения, штрафы за совершение которых ею не оплачивались. Общая сумма назначенных ею штрафов составила 240 тыс рублей.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 5 лет 3 месяца.

Приговор суда в законную силу не вступил.