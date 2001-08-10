На трассе Южно-Сахалинск - Оха перевернулся автомобиль

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 9 июля, 55-летний водитель, управляя автомобилем "УАЗ Патриот", двигаясь в южном направлении по автодороге "Южно-Сахалинск-Оха", в районе 764 км выбрал скорость не обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением, не справился с управлением, допустил наезд на барьерное ограждение с последующим опрокидыванием, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Сахалиснкоц области.

В результате ДТП 41-летний и 45-летний пассажиры получили травмы. Они госпитализированы в травматологическое отделение ГБУЗ "Охинская ЦРБ".

По данному факту проводится проверка.