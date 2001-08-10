В Холмске сотрудники полиции раскрыли серию краж

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОМВД России по Холмскому городскому округу поступило заявление о краже. Как сообщил потерпевший, что неизвестные повредили дверной замок на гараже, расположенном по улице Советской и похитили имущество сварочный трансформатор, надувную лодку, слесарный и строительный инструмент, а также рыбацкие принадлежности и вещи для кемпинга. Общая сумма причиненного ущерба составила 55 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Холмского ОМВД была установлена причастность к краже ранее неоднократно судимого за совершение аналогичных преступлений местного жителя 1991 года рождения.

В ходе дальнейшего разбирательства, также была установлена его причастность к совершению еще пяти аналогичных преступлений, совершенных им в период с 6 июня по 14 июля. Мужчина взламывал гаражи и хозяйственные постройки, после чего вывозил различное имущество владельцев на тележке. Общая сумма ущерба от действий подозреваемого составила свыше 150 тысяч рублей. Похищенное имущество было обнаружено сотрудниками полиции в квартире злоумышленника и изъято.

По факту совершенного преступления возбуждено уголовное дело, предусмотренное п. «б» ч.2 ст.158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение). Все ранее возбужденные уголовные дела по фактам совершенных хищений также будут объединены в одно производство. Подозреваемый заключен под стражу. Ведется следствие.