Сахалинец оплатил 92 штрафа, чтобы приставы не арестовали его автомобиль

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Житель Сахалинской области в самый последний момент погасил задолженность по административным штрафам и, тем самым, избежал ареста автомобиля, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УФССП РФ по Сахалинской области.

В Межрайонном отделении судебных приставов по взысканию административных штрафов УФССП России по Сахалинской области на исполнении находилось 92 исполнительных производств о взыскании административных штрафов за нарушение правил дорожного движения в отношении гражданина Г.

Будучи уведомлённым о мерах принудительного характера, применяемых судебными приставами в случае неисполнения должниками своих обязательств, мужчина не предпринимал мер для добровольного погашения задолженности.

При проверке имущественного положения, представителю закона стало известно, что в собственности гражданина имеется легковой автомобиль японского производства «Тayota Corona» 2003 года выпуска, на который судебным приставом-исполнителем принято решение наложить арест.

Сахалинец, опасаясь потери имущества, погасил задолженность в полном объёме на месте проведения ареста автомобиля.