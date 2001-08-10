Корсаковец предстанет перед судом за присвоение вверенного имущества
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом ОМВД России по Корсаковскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя, обвиняемого в присвоении чужого имущества, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Установлено, что в период времени с марта по ноябрь 2021 прошлого года, фигурант работал управляющим одного из магазинов бытовой техники.
Пользуясь вверенными ему полномочиями, обвиняемый реализовывал товар своим друзьям и знакомым, получая оплату наличными и не проводя деньги через кассу.
Так, обвиняемый распорядился передать ему коробку с брендовыми игрушками, стоимостью 3672 рубля 48 копеек, которую в дальнейшем не возвратил и оплату стоимости указанного товара не произвел. Также, обвиняемый получил наличными денежные средства за продажу сплит-системы в размере 19 550 рублей, при этом оплату за товар через кассу фигурант не провел и оставил денежные средства себе.
Сумма ущерба составила 23 222 рубля 48 копеек.
Своими умышленными действиями обвиняемый совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 160 УК РФ – присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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