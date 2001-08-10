Тихоокеанское
информационное агентство
13 Июля 2022
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Корсаковец предстанет перед судом за присвоение вверенного имущества

Корсаковец предстанет перед судом за присвоение вверенного имущества

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Корсаковскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя, обвиняемого в присвоении чужого имущества, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что в период времени с марта по ноябрь 2021 прошлого года, фигурант работал управляющим одного из магазинов бытовой техники.

Пользуясь вверенными ему полномочиями, обвиняемый реализовывал товар своим друзьям и знакомым, получая оплату наличными  и не проводя деньги через кассу.

Так, обвиняемый распорядился передать ему коробку с брендовыми игрушками, стоимостью 3672 рубля 48 копеек, которую в дальнейшем не возвратил и оплату стоимости указанного товара не произвел. Также, обвиняемый получил наличными денежные средства за продажу сплит-системы в размере 19 550 рублей, при этом оплату за товар через кассу фигурант не провел и оставил денежные средства себе.

Сумма ущерба составила 23 222 рубля 48 копеек.

Своими умышленными действиями обвиняемый совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 160 УК РФ – присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.

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