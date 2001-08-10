Тихоокеанское
информационное агентство
11 Июля 2022
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На Сахалине меняется расписание пригородных поездов
10:40, | Новости происшествий Сахалина и Курил

По дороге на Холмск перевернулся автомобиль

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вечером 10 июля водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, без полиса ОСАГО, управляя автомобилем «Toyota Hiace», двигался в северном направлении по автодороге Южно-Сахалинск - Холмск. В районе 14 км он не справился с управлением, допустил занос транспортного средства и совершил опрокидывание на проезжей части дороги, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГБИДД УМВД РФ по Сахалинской области.

В результате ДТП 43-летний пассажир автомобиля получил травмы.

По данному факту проводится проверка.

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