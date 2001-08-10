В Шахтерске пожарные спасли жизнь человеку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

30 июня в 15.18 в диспетчерскую Углегорского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре в пгт. Шахтерск, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "Управление ППС".

Пожарные прибыли на место в 15.22. К этому моменту наблюдалось задымление в подъезде и квартире жилого многоквартирного дома. Как выяснилось, горели постельные принадлежности на площади в 1 квадратный метр. Звеном газодымозащитной службы было обследовано помещение и найден гражданин, которого незамедлительно эвакуировали и передали прибывшим на место работникам медицинской службы.

Пожар локализовали в 15.25, а в 15.29 полностью ликвидировали.

В тушении пожара были задействованы пять человек личного состава и две единицы техники.

Причины пожара устанавливаются.