10:09, | Новости происшествий Сахалина и Курил
В Корсакове сбили велосипедиста
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
30 июня в Корсакове в районе дома № 22 по ул. Калинина, 33-летний водитель, управляя а/м «Lexus RX 350», совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, выехавшего с дворовой территории на главную дорогу, по которой двигался автомобиль, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области.
В результате ДТП 10-летний велосипедист получил травмы. По данному факту проводится проверка.
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Новости происшествий Сахалина и Курил
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