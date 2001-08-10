Тихоокеанское
информационное агентство
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10:09, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Корсакове сбили велосипедиста

В Корсакове сбили велосипедиста

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

30 июня в Корсакове в районе дома № 22 по ул. Калинина, 33-летний водитель, управляя а/м «Lexus RX 350», совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, выехавшего с дворовой территории на главную дорогу, по которой двигался автомобиль, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области.

В результате ДТП 10-летний велосипедист получил травмы. По данному факту проводится проверка.

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