Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по городскому округу "Александровск-Сахалинский район" завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего местного жителя, обвиняемого в краже с причинением значительного ущерба, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УСВД РФ по Сахлинсской области.

Так, 14 апреля 2022 года в полицию поступило заявление от потерпевшей о похищении бензопилы.

Установлено, что 9 апреля обвиняемый, находясь в гостях у своих знакомых, употреблял алкогольные напитки совместно с потерпевшей. Муж последней дома отсутствовал, так как работает посменно, и в данное время он находился на рабочем месте.

Ближе к полуночи женщина уснула, а молодой человек остался в кухонном помещении один. Фигурант хотел продолжить приятное времяпрепровождение, но не имел денежных средств для покупки алкоголя.

Тогда фигурант вспомнил, что на веранде видел бензопилу и решил присвоить ее себе с целью наживы. Забрав похищенное, он покинул место преступления. Своими действиями обвиняемый причинил потерпевшей материальный ущерб на сумму 13 000 рублей. На данный момент ущерб возмещен в полном объеме.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.