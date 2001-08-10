В Амурской области судят банду из семерых местных жителей за кражи, грабежи и угоны

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Архаринском районе прокурор утвердил обвинительное заключение по делу семи местных жителей. Речь идет о совершении 15 преступлений. В их числе кражи, грабежи и угоны машин. Банда действовала в 2021 году, сообщает прокуратура Амурской области, сообщает ИА "Порт Амур".

Отмечается, что максимальное наказание по наиболее тяжкому из преступлений - семь лет лишения свободы. Приговор, в случае установления вины, будет выноситься путем полного или частичного сложения наказаний.

Совершение преступления группой лиц влечет более строгое наказание, отмечают в областной прокуратуре.