Тихоокеанское
информационное агентство
24 Июня 2022
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15:27, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец поссорился с родителями и убил их

Сахалинец поссорился с родителями и убил их

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 29-летнего жителя с. Адо-Тымово в совершении убийства, рассказали ТИА "Острова" в региональном следственном комитете

По версии следствия, обвиняемый проживал вместе со своей 60-летней матерью и 67-летним отцом в одном из домов в с. Адо-Тымово, Тымовского района, при этом между ним и родителями сложились напряженные отношения, часто возникали конфликты на бытовой почве.

В один из дней января 2022 года, когда мужчина, будучи в состоянии наркотического опьянения, находился дома вместе с родителями, между ними вновь возникла ссора, во время которой он схватил кухонных нож и нанес им отцу не менее 10 ударов в область грудной клетки и конечностей, а затем, этим же ножом нанес не менее 8 ударов в область грудной клетки, головы и рук матери. От полученных телесных повреждений, вызвавших массивную кровопотерю, смерть потерпевших наступила на месте происшествия.

По ходатайству следствия обвиняемый помещен под стражу. По уголовному делу прокурором утверждено обвинительное заключение и оно направлено в суд, для рассмотрения по существу. 

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