На Сахалине водителя КамАЗа убило прицепом встречной машины

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ночью 23 июня 45-летний водитель, управляя автомобилем «КАМАЗ» с прицепом, двигался по автодороге «Невельск - Томари - аэропорт «Шахтерск» в южном направлении. В районе 307 километра, по предварительным данным, при встречном разъезде выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с прицепом грузового автомобиля «HINO», который двигался во встречном направлении, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области.

В результате столкновения водитель автомобиля «КАМАЗ» от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи.

По факту ДТП проводится проверка.