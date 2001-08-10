Сахалинские автоинспекторы посмотрели в соцсетях ролик с нарушением ПДД и нашли виновного

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники Госавтоинспекции выявили, размещенное видео, на котором в камеру автомобильного видеорегистратора попало грубое нарушение Правил дорожного движения водителем автомобиля марки «Тойота Реджиус», рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГИДД УМВД РФ по Сахалинской области.

15 июня 2022 года, примерно в 20 часов на 22 километре автомобильной дороги «Южно-Сахалинск - Корсаков», водитель автомобиля «Тойота Реджиус» в нарушении ПДД выехал на полосу, предназначенную для встречного движения и совершил наезд на препятствие (дорожные делинаторы). В результате происшествия дорожное сооружение было повреждено. Ущерб подрядной организации, осуществляющей содержание автомобильной дороги составил 281 одну тысячу рублей.

После совершенного ДТП неустановленный водитель, управляющий автомобилем «Тойота Реджиус», в нарушении ПДД покинул место ДТП участником, которого он являлся.

Принятыми мерами сотрудниками Госавтоинспекции ОГИБДД ОМВД России по Корсаковскому городскому округу водитель был установлен. Им оказался 33-летний житель села Соловьевка, Корсаковского района.

В отношении водителя за оставление места ДТП составлен административный материал, который направлен в суд. Водителю грозит наказание в виде лишения права управления сроком от 1 года до 1,5 лет или административный арест.

Также на водителя составлены административные материалы за нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части, за отсутствие полиса ОСАГО и повреждение дорожных сооружений.