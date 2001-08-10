В Сахалинской области назвали районы. в которых растет подростковая преступность

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В прокуратуре области на координационном совещании руководителей правоохранительных органов обсуждены вопросы противодействия преступлениям, совершаемым несовершеннолетними и в отношении них, рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре.

Под председательством прокурора Сахалинской области Вячеслава Шайбекова состоялось координационное совещание руководителей правоохранительных органов по вопросу противодействия преступлениям, совершаемым несовершеннолетними и в отношении них.

В работе совещания также приняли участие Уполномоченный по правам ребенка в Сахалинской области Устиновская Л.Ю., председатель Сахалинского областного суда Барабанов А.Г., заместитель председателя регионального правительства Ющук В.Н.

В ходе мероприятия отмечено снижение в истекшем периоде 2022 года уровня подростковой преступности на 28,7% . При этом, в трех муниципальных образованиях: Охе, Смирных и Александровск-Сахалинском имеет место рост преступных деяний, совершенных несовершеннолетними. Высокий уровень указанной преступности наблюдается в Южно-Сахалинске, Долинске и Углегорске.

Заслушаны итоги прокурорского надзора за деятельностью органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Так, за 5 месяцев 2022 г выявлено 430 нарушений о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, внесено 100 представлений, 12 протестов. По инициативе прокуроров к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 101 лицо.

Органами прокуратуры Сахалинской области установлены неполнота и формализм профилактической деятельности в данной сфере, бездействие по работе с семьями, находящимися в социально опасном положении, несвоевременное принятие решений о мерах воздействия в отношении подростков, совершивших общественно-опасные деяния, а также выявлены иные нарушения. Отмечена неэффективность деятельности образовательных организаций по предупреждению совершения учащимися преступлений и правонарушений, отсутствие в штате 42-х образовательных организаций педагогов-психологов, неиспользование итогов психологического тестирования и наблюдения за учащимися.

Участниками совещания также проанализирована работа преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении них, а также результаты реализации региональным министерством образования полномочий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и ограждению детей от преступных посягательств.

По итогам совещания разработан комплекс мер, направленных на повышение эффективности деятельности правоохранительных и иных уполномоченных органов и учреждений с целью противодействия подростковой преступности, обеспечения безопасности несовершеннолетних и укрепления законности в данной сфере.