Сахалинцу надоела работа и он уехал, предварительно обокрав сослуживцев
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего жителя Углегорска. Мужчина обвиняется в совершении двух краж с причинением значительного ущерба гражданам, с незаконным проникновением в жилище.
Установлено, в декабре 2021 года фигурант работал в фермерском хозяйстве и проживал в доме-общежитии вместе с другими работниками. Мужчина захотел уехать из села, так как его не устраивала данная работа, но денежных средств у него не было. Чтобы хоть как-то обогатиться, он решил заглянуть в комнату к соседям, которые как раз в этот день отсутствовали в общежитии. Там он нашел кошелёк и забрал себе всю наличность. В этот же час он собрал свои вещи и уехал в Южно-Сахалинск. Похищенные денежные средства в сумме более 14 тысяч рублей он потратил по своему усмотрению.
Он же, что 10 января 2022 года проходил мимо одного из домов, расположенных по улице Авиационной и увидел, как с участка этого дома выезжает автомобиль. Обвиняемый решил дождаться отъезда хозяина дома и зайти на участок, чтобы похитить что-нибудь ценное.
Проникнув на территорию, он разбил окно и залез на веранду дома. Далее он попробовал вскрыть входную дверь, но не смог. Взяв маленький топорик, он подошел к окну и отогнул раму, а затем проник в дом. Из помещения он похитил ноутбук, стоимость которого составляет более 30 тысяч рублей. Покинув жилище, он сразу же направился в салон, где скупают разлиную электронику и сбыл похищенное за 800 рублей . Похищенное изъято сотрудниками полиции.
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