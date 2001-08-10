На Сахалине сотрудник управляюще компании обокрал квартиру в подведомственном доме

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ОМВД России по Невельскому городскому округу поступило заявление от 39-летней местной жительницы. Женщина сообщила о том, что из её старого дома, попавшего под программу переселения, пропало имущество, которое она не успела вывезти. В частности из комнат исчезла мебель, бытовая техника и электроприборы. Сумма ущерба составила 83 тысячи 500 рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Сотрудники уголовного розыска провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и выяснили, что к краже причастен 33-летний работник управляющей компании, которая обслуживала данный дом. Мужчина без особого труда смог проникнуть в квартиру потерпевшей, где хранились вещи. Также полицейские выяснили, что вынести крупногабаритное имущество злоумышленнику помог его знакомый – 34-летний местный житель. Большую часть украденного оперативники изъяли из дома злоумышленников.

Возбуждено уголовное дело.