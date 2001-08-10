Сахалинец ответит за хранение конопли

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по городскому округу «Долинский» окончено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего жителя села Стародубское, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ – незаконное хранение частей растений, содержащих наркотические средства, совершенное в крупном размере.

Установлено, что летом минувшего года фигурант, высадил в теплице на территории своего дома семена растения рода «конопля». Мужчина планировал вырастить запрещенные к культивированию растения с целью изготовления наркотических средств для личного употребления.

В сентябре он сорвал урожай и высушил кусты конопли. Затем он извлек из них семена для последующей посадки.

Высушенные кусты и извлечённые из них семена гражданин тайно хранил у себя дома вплоть до обнаружения их и изъятия сотрудниками полиции. Общая масса наркосодержащих растений составила 102,5 грамма

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.