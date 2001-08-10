На Сахалине гостья оставила хозяйку без денег

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В середине декабря в отдел МВД России по городскому округу «Долинский» обратилась 29-летняя жительница села Быков. Она сообщила, что при неизвестных обстоятельствах из квартиры, где она проживает, пропали денежные средства, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Полицейские установили, что в тот день сожитель заявительницы пригласил к ним домой женщину, а также пришли ещё двое мужчин. Как выяснилось, 45-летняя гостья, воспользовавшись подходящим моментом, когда за ней никто не наблюдал, похитила деньги из кармана курки. В дальнейшем похищенной суммой она распорядилась по своему усмотрению, израсходовав её на личные нужды. Подозреваемая созналась в содеянном и обязуется возместить причиненный ущерб.

Возбуждено уголовное дело. В отношении ранее судимой подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.