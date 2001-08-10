Директор Долинского центра занятости обвиняется в фиктивной постановке на учет нуждающихся в работе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Долинским городским прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению бывшего директора ОКУ "Долинский центр занятости населения" в злоупотреблении должностными полномочиями, рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре.

Следственным отделом по г. Долинск СУ СК России по Сахалинской области установлено, что в период с апреля 2016 по апрель 2020 года обвиняемая, являясь директором ОКУ «Долинский центр занятости населения», желая выполнить прогнозные показатели эффективности деятельности Учреждения и получить за это премиальные выплаты, давала устные распоряжения подчиненным сотрудникам о незаконной постановке на регистрационный учет граждан, как нуждающихся в трудоустройстве, без личного прибытия в помещение центра занятости.

Санкцией ч. 1 ст. 285 УК РФ предусмотрено наказание до четырех лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Долинский городской суд.