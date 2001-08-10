На Сахалине таксист нашел в машине телефон клиента и перевел себе деньги
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным Управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего гражданина, обвиняемого в совершении краж, рассказали ТИА "Острова" в пресс-служье УМВД РФ по Сахалинской области.
Установлено, что фигурант работал таксистом. В один из вечеров он подвозил мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Последний отказался платить, аргументировав тем, что у него нет наличных денег, и покинул салон.
После этого фигурант обнаружил на заднем сидении смартфон и сразу понял, что он принадлежит вышеуказанному пассажиру. Изучив аппарат, молодой человек обнаружил, что на нем нет блокировки, а также подключена опция мобильного банка.
Воспользовавшись данным обстоятельством, фигурант сначала перевел со счета владельца телефона 500 рублей своему знакомому, погасив перед ним долг. Затем, продолжая реализовывать противоправный умысел, направленный на хищение денежных средств со счета потерпевшего, злоумышленник обратился к своему приятелю. Поскольку фигурант не имел своего банковского счета, он рассказал ему о произошедшем, и попросил воспользоваться его картой, чтобы похитить деньги. Молодой человек ответил согласием, после чего они перевели со счета заявителя 7500 рублей. В результате, последний также стал фигурантом уголовного дела вместе с обвиняемым за совершение преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета.
На следующий день обвиняемый сдал телефон потерпевшего в ломбард, выручив за него 700 рублей. Сумма же ущерба от похищенного аппарата составила 23 000 рублей.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
15:01 13 Января На Сахалине пассажиры такси вместо оплаты проезда отобрали у водителя телефон
11:15 13 Января Проходящий циклон может оставить без лицензии некоторые управляйки Южно-Сахалинска
15:00 13 Января В Южно-Сахалинске доставщик пиццы украл из подъезда половину детской коляски
15:04 13 Января Сахалинец пригласил незнакомых дам в гости и остался без кредитки и водительского удостоверения
- 19:29 30 Декабря С 2022 года южносахалинцам придется платить за воду новой компании
18:33 28 Декабря Участок Комсомольской в Южно-Сахалинске открыли как гравийку
17:50 28 Декабря В новогоднюю ночь в Южно-Сахалинске отменили всё, кроме фейерверка
16:23 27 Декабря Житель Сахалина убил знакомого за неснятую обувь
Выбор редакции
- 12:00 Вчера На Сахалине в 2021 году в пять раз выросло количество зарядных станций для электромобилей
- 15:53 14 Января Сахалинские летающие лыжники взяли две медали этапа Кубка России
- 09:32 12 Января Юных сахалинцев приглашают участвовать в конкурсе "Мой Пётр I"
- 16:45 11 Января На Сахалине открылась книжная выставка, посвященная Дню российской прокуратуры
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?