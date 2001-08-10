На Сахалине таксист нашел в машине телефон клиента и перевел себе деньги

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным Управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего гражданина, обвиняемого в совершении краж, рассказали ТИА "Острова" в пресс-служье УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что фигурант работал таксистом. В один из вечеров он подвозил мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Последний отказался платить, аргументировав тем, что у него нет наличных денег, и покинул салон.

После этого фигурант обнаружил на заднем сидении смартфон и сразу понял, что он принадлежит вышеуказанному пассажиру. Изучив аппарат, молодой человек обнаружил, что на нем нет блокировки, а также подключена опция мобильного банка.

Воспользовавшись данным обстоятельством, фигурант сначала перевел со счета владельца телефона 500 рублей своему знакомому, погасив перед ним долг. Затем, продолжая реализовывать противоправный умысел, направленный на хищение денежных средств со счета потерпевшего, злоумышленник обратился к своему приятелю. Поскольку фигурант не имел своего банковского счета, он рассказал ему о произошедшем, и попросил воспользоваться его картой, чтобы похитить деньги. Молодой человек ответил согласием, после чего они перевели со счета заявителя 7500 рублей. В результате, последний также стал фигурантом уголовного дела вместе с обвиняемым за совершение преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета.

На следующий день обвиняемый сдал телефон потерпевшего в ломбард, выручив за него 700 рублей. Сумма же ущерба от похищенного аппарата составила 23 000 рублей.