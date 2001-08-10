Сахалинского предпринимателя оштрафовали на 38 миллионов рублей за взятку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Судебная коллегия по уголовным делам Сахалинского областного суда по представлению прокурора изменила приговор Южно-Сахалинского городского суда, которым предприниматель признан виновным в даче взятки в особо крупном размере, рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре.

Суд первой инстанции установил, что местный предприниматель передал незаконное вознаграждение бывшему управляющему отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Сахалинской области в сумме более 11 млн. рублей из обещанных 39 млн. рублей за содействие и общее покровительство при сдаче принадлежащих ему зданий в аренду названному учреждению.

Приговором Южно-Сахалинского городского суда взяткодателю назначено наказание в виде штрафа в сумме 2,5 млн. рублей.

Прокурор, посчитав назначенное наказание несправедливым, обжаловал судебное решение.

Рассмотрев апелляционное представление, судебная коллегия по уголовным делам Сахалинского областного суда согласилась с прокурором, признала назначенное наказание чрезмерно мягким, несоразмерным характеру и степени общественной опасности совершенного преступления, в этой связи изменила приговор, назначив злоумышленнику наказание в виде штрафа в размере 38 млн. рублей.

Уголовное дело в отношении взяткополучателя находится на рассмотрении в Южно-Сахалинском городском суде.