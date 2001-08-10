Тихоокеанское
информационное агентство
18 Января 2022
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16:36, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинского предпринимателя оштрафовали на 38 миллионов рублей за взятку

Сахалинского предпринимателя оштрафовали на 38 миллионов рублей за взятку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Судебная коллегия по уголовным делам Сахалинского областного суда по представлению прокурора изменила приговор Южно-Сахалинского городского суда, которым предприниматель признан виновным  в  даче взятки в особо крупном размере, рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре.

Суд первой инстанции установил, что  местный предприниматель передал незаконное вознаграждение бывшему управляющему отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Сахалинской области  в сумме более 11 млн. рублей из обещанных 39 млн. рублей за содействие и общее покровительство при сдаче принадлежащих ему зданий в аренду названному учреждению.

Приговором Южно-Сахалинского городского суда взяткодателю назначено наказание в виде штрафа в сумме 2,5 млн. рублей.

Прокурор, посчитав назначенное наказание несправедливым, обжаловал судебное решение.

Рассмотрев апелляционное представление, судебная коллегия по уголовным делам Сахалинского областного суда согласилась с прокурором, признала назначенное наказание чрезмерно мягким,  несоразмерным характеру и степени общественной опасности совершенного преступления, в этой связи изменила приговор, назначив злоумышленнику наказание в виде штрафа в размере 38 млн. рублей.

Уголовное дело в отношении взяткополучателя находится на рассмотрении в Южно-Сахалинском городском суде.

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