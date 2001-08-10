На Сахалине из-за непогоды приостановлен вывоз мусора

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вывоз мусора в населенных пунктах, которые попали под действие снежного циклона, приостановлен. В связи с выпадением значительного объема снега в настоящий момент невозможен подъезд к контейнерным площадкам.

- Как только будут расчищены проезды и мусоровозы смогут подъехать к контейнерам, начнется выгрузка мусора. Вместе со специалистами администрации города осуществляется мониторинг ситуации. Информация оперативно передается региональному оператору, - отметила министр ЖКХ Сахалинской области Наталия Куприна.

Накануне, 12 января, перевозчики южной части Сахалина вывезли отходы со всех площадок. В связи с этим на данный момент переполнения контейнеров не зафиксировано.

Сегодня на маршрут пока не выехали мусоровозы в Южно-Сахалинске и его пригородах, Анивском, Тымовском, Долинском, Корсаковском, Томаринском, Курильском городских округах. Несколько машин работает в Холмском районе. В Томари планируется выезд после 14 часов.

Наталия Куприна подчеркнула, что как только будут расчищены подъездные пути и контейнерные площадки, региональный оператор вместе с управляющими компаниями везде наведут порядок.

Жители Сахалинской области по вопросам вывоза мусора могут обратиться к диспетчеру регионального оператора по телефону 8‑914-740-49-08 (с 9:00 до 17:00). Кроме того, информацию можно направлять на горячую линию ЖКХ по номерам 8‑800-302-00-65 со стационарного телефона или *0065 с мобильного, также через мессенджер WhatsApp по номеру +79248844203 (звонки не принимаются, только сообщения).