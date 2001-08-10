Сахалинец получил 10 суток ареста за неуплату алиментов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В отделении судебных приставов по Анивскому району УФССП России по Сахалинской области на принудительном исполнении находится исполнительное производство о взыскании с гражданина А. алиментов на содержание несовершеннолетних детей в размере 1/3 части всех видов заработка и (или) иного дохода. Зная о возбуждении исполнительного производства об обязанности выплачивать денежные средства на содержание собственных детей, должник всячески уклонялся, мер по оплате не предпринимал, иной помощи несовершеннолетним не оказывал, вследствие чего у него образовалась задолженность более 170 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УФССП России по Сахалинской области.

В процессе исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, судебный пристав-исполнитель уведомил сахалинца о возбужденном исполнительном производстве и обязанности выплачивать алиментные платежи, однако должник игнорировал данные требования, и когда срок неуплаты алиментов превысил 2 месяца, судебный пристав-исполнитель составил в отношении него протокол о совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.35.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за уклонение от уплаты денежных средств на содержание несовершеннолетнего ребенка, впоследствии направив его на рассмотрение в мировой суд.

Судья признал гражданина виновным и назначил административное наказание в виде ареста на срок 10 суток. Если и далее нерадивый отец не приступит к своей обязанности, то ему грозит уже другая ответственность - уголовная (ст. 157 УК РФ).

Судебные приставы УФССП России по Сахалинской области призывают родителей добросовестно исполнять свои обязанности по достойному содержанию своих несовершеннолетних детей!