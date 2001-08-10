На Сахалине МЧС готовится эвакуировать экипаж севшего на мель судна

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, во второй половине дня, запланированы мероприятия по эвакуации с судна и доставки на берег 12 членов экипажа судна «XING YUAN». Специалистами сахалинской Морспасслужбы будет осмотрено судно и разработан план дальнейших действий. Также, с улучшением погодных условий, в превентивных целях, специалистами планируется установка боновых заграждений. В настоящее время разлива топлива не наблюдается. На месте происшествия находится начальник Главного управления МЧС России по Сахалинской области и группа спасателей ПСО ГУ МЧС России по Сахалинской области в количестве шесть человек и три единиц техники, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Напомним, 6 декабря в 16.02 (сах) через "систему 112" поступило сообщение, что в районе набережной г. Холмска (Татарский пролив) село на мель судно сухогруз "Xing Yuan". На борту судна находится экипаж из 12 человек, граждане КНР. Угрозы жизни и здоровью экипажа нет.