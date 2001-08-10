Тихоокеанское
информационное агентство
7 Декабря 2021
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10:49, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине МЧС готовится эвакуировать экипаж севшего на мель судна

На Сахалине МЧС готовится эвакуировать экипаж севшего на мель судна

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, во второй половине дня, запланированы мероприятия по эвакуации с судна и доставки на берег 12 членов экипажа судна «XING YUAN». Специалистами сахалинской Морспасслужбы будет осмотрено судно и разработан план дальнейших действий. Также, с улучшением погодных условий, в превентивных целях, специалистами планируется установка боновых заграждений. В настоящее время разлива топлива не наблюдается. На месте происшествия находится начальник Главного управления МЧС России по Сахалинской области и группа спасателей ПСО ГУ МЧС России по Сахалинской области в количестве шесть человек и три единиц техники, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Напомним, 6 декабря в 16.02 (сах) через "систему 112" поступило сообщение, что в районе набережной г. Холмска (Татарский пролив) село на мель судно сухогруз "Xing Yuan". На борту судна находится экипаж из 12 человек, граждане КНР. Угрозы жизни и здоровью экипажа нет.

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