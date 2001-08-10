10:04, | Новости происшествий Сахалина и Курил
В Южно-Сахалинске сбили девушку на "зебре"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В обед 6 декабоя в Южно-Сахалинске 44-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «Toyota Corolla Spacio», двигалась в южном направлении по улице Ленина. В районе дома № 400 не уступила дорогу и совершила наезд на девушку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП 20-летняя девушка-пешеход получила травмы.
По данному факту проводится проверка.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:15 Сегодня Ок, Сахалин: где найти клад на Сахалине?
10:00 Сегодня В Холмске эвакуируют экипаж севшего на мель судна
10:04 Сегодня В Южно-Сахалинске сбили девушку на "зебре"
10:49 Сегодня На Сахалине МЧС готовится эвакуировать экипаж севшего на мель судна
14:31 3 Декабря Начинающие мошенники на Сахалине отправятся под суд
16:14 2 Декабря 125 объектов ЖКХ реконструируют в Южно-Сахалинске при помощи крупного инвестора
17:25 2 Декабря Собственников зданий в Южно-Сахалинске заставили привести фасады в надлежащий вид
15:33 2 Декабря 15 населенных пунктов остались без света - циклон не спешит покидать Сахалинскую область
15:13 19 Ноября Циклон накроет 16 районов Сахалинской области
19:29 19 Ноября Что подарить на новый 2022 год: варианты от ТИА «Острова»
12:57 26 Ноября Сахалинка "продала" мошенникам новогоднюю ель и потеряла почти 120 тысяч рублей
16:45 25 Ноября Сахалинка, спустя 19 лет, обвинила отчима в изнасиловании
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?