Тихоокеанское
информационное агентство
7 Декабря 2021
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10:04, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске сбили девушку на "зебре"

В Южно-Сахалинске сбили девушку на

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В обед 6 декабоя в Южно-Сахалинске 44-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «Toyota Corolla Spacio», двигалась в южном направлении по улице Ленина. В районе дома № 400 не уступила дорогу и совершила наезд на девушку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП 20-летняя девушка-пешеход получила травмы.

По данному факту проводится проверка.

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