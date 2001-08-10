Начинающие мошенники на Сахалине отправятся под суд

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 35-летней местной жительницы о том, что у ее 16-летнего сына обманным путем похитили ноутбук стоимостью 65 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам полиции удалось установить личности подозреваемых. Ими оказались двое местных жителей, молодой человек 24 лет и девушка 19 лет.

Выяснилось, что сын заявительницы встретился с подозреваемыми в районе улицы Амурской с целью продажи данным гражданам своего ноутбука. Обсудив стоимость, злоумышленники предложили подростку проехать с ними к дому, расположенному по улице Ленина, якобы для того, чтобы проверить работает ли ноутбук. Потерпевший согласился. Находясь уже на месте, девушка с устройством зашла в подъезд, а ее подельник остался с подростком на улице. Выйдя через запасной выход, подозреваемая позвонила потерпевшему и сказала, что она готова купить устройство. Также она пояснила ему, чтобы он зашел в подъезд за деньгами за ноутбук. Когда тот зашел внутрь, второй злоумышленник, воспользовавшись моментом, сбежал. Подросток пытался связаться с аферистами, но те уже не выходили на связь.

Возбуждено уголовное дело