Тихоокеанское
информационное агентство
3 Декабря 2021
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На Сахалине прокуратура начала проверку из-за аварии на водозаборе
12:17, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине прокуратура начала проверку из-за аварии на водозаборе

На Сахалине прокуратура начала проверку из-за аварии на водозаборе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Невельской городской прокуратурой из-за аварии на водозаборе организована проверка. В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению прав граждан на обеспечение надлежащим водоснабжением, рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре.

По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры реагирования. 

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