Тихоокеанское
информационное агентство
30 Ноября 2021
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16:08, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине уничтожили почти пять тонн свинины, зараженной чумой

На Сахалине уничтожили почти пять тонн свинины, зараженной чумой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Под контролем управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области на Сахалине ведется уничтожение партий свинины из Саратовской области, в которых было подтверждено наличие ДНК вируса африканской чумы свиней, рассказали ТИА "Острова" в управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
 
Напомним, должностными лицами территориального Управления Россельхознадзора в ходе ветеринарного контроля за ввозимой на Сахалин продукцией в Корсаковском морском торговом порту были отобраны пробы от партий свинины из Саратовской области.
 
В результате лабораторных испытаний специалистами Сахалинского филиала ФГБУ «Приморская МВЛ» выявлено наличие ДНК вируса африканской чумы свиней (АЧС). После чего контрольные биоматериалы были направлены для подтверждения выявления в ФГБУ «ВНИИЗЖ» (г. Владимир), где было подтверждено наличие ДНК вируса АЧС в мясной продукции.
 
Согласно требованиям ветеринарного законодательства, такая продукция признаётся опасной и подлежит обязательному уничтожению.
 
Управлением Россельхознадзора владельцу продукции было выдано предписание об ее уничтожении.
 
Общий вес партий, подлежащих уничтожению, составляет 13,5 тонн. В настоящий момент на корсаковском полигоне ТБО путем сжигания уничтожено около 5 тонн зараженной продукции. Остальная продукция будет уничтожаться в инсинераторе ежедневно, до полного уничтожения всего объема партий.
Напомним, вирус АЧС приводит к гибели свиней, в том числе диких кабанов, но для человека не опасен.
 
При выявлении признаков заболевания у свиней или обнаружении мертвых свиней, а также при выявлении трупов диких кабанов и случаев вывоза живых свиней, продуктов убоя свиней, реализации продукции свиноводства, кроме промышленного изготовления, закупки свиней у населения, проведения ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением, скоплением животных, просим немедленно информировать Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области по телефону 8 (423) 296-47-60, 8 (423) 296-37-58, 8 (423) 296-37-62 и государственную ветеринарную инспекцию Приморского края по телефону 8 (423) 241-13-91, а также Агентство ветеринарии и племенного животноводства Сахалинской области по телефону 8 (4242) 46-72-00.

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