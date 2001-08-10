На Сахалине уничтожили почти пять тонн свинины, зараженной чумой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Под контролем управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области на Сахалине ведется уничтожение партий свинины из Саратовской области, в которых было подтверждено наличие ДНК вируса африканской чумы свиней, рассказали ТИА "Острова" в управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Напомним, должностными лицами территориального Управления Россельхознадзора в ходе ветеринарного контроля за ввозимой на Сахалин продукцией в Корсаковском морском торговом порту были отобраны пробы от партий свинины из Саратовской области.

В результате лабораторных испытаний специалистами Сахалинского филиала ФГБУ «Приморская МВЛ» выявлено наличие ДНК вируса африканской чумы свиней (АЧС). После чего контрольные биоматериалы были направлены для подтверждения выявления в ФГБУ «ВНИИЗЖ» (г. Владимир), где было подтверждено наличие ДНК вируса АЧС в мясной продукции.

Согласно требованиям ветеринарного законодательства, такая продукция признаётся опасной и подлежит обязательному уничтожению.

Управлением Россельхознадзора владельцу продукции было выдано предписание об ее уничтожении.

Общий вес партий, подлежащих уничтожению, составляет 13,5 тонн. В настоящий момент на корсаковском полигоне ТБО путем сжигания уничтожено около 5 тонн зараженной продукции. Остальная продукция будет уничтожаться в инсинераторе ежедневно, до полного уничтожения всего объема партий.

Напомним, вирус АЧС приводит к гибели свиней, в том числе диких кабанов, но для человека не опасен.

При выявлении признаков заболевания у свиней или обнаружении мертвых свиней, а также при выявлении трупов диких кабанов и случаев вывоза живых свиней, продуктов убоя свиней, реализации продукции свиноводства, кроме промышленного изготовления, закупки свиней у населения, проведения ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением, скоплением животных, просим немедленно информировать Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области по телефону 8 (423) 296-47-60, 8 (423) 296-37-58, 8 (423) 296-37-62 и государственную ветеринарную инспекцию Приморского края по телефону 8 (423) 241-13-91, а также Агентство ветеринарии и племенного животноводства Сахалинской области по телефону 8 (4242) 46-72-00.