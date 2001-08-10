Тихоокеанское
информационное агентство
25 Ноября 2021
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15:13, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец украл из магазина индукционную плиту и продал ее за тысячу рублей

Сахалинец украл из магазина индукционную плиту и продал ее за тысячу рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего местного жителя, обвиняемого в краже.

Установлено, что обвиняемый в день совершения преступления находился в магазине товаров для животных, расположенном в районе улице Сахалинской. Там в торговом зале на одной из полок он увидел индукционную плиту, которую решил похитить. Убедившись, что рядом никого нет, и никто не наблюдает за его действиями, злоумышленник взял указанный товар и вышел с ним из магазина. Впоследствии фигурант сдал похищенное имущество в ломбард, выручив за него 1 тысячу рублей. Ущерб составил 8 с половиной тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.

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