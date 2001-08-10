Сахалинец отлупил знакомую сковородой, избил мать и украл у товарища золотую цепочку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Лугового, обвиняемого в совершении преступлений против личности, а также имущественных преступлений, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что обвиняемый находился в гостях у знакомой, где в компании женщины и еще нескольких незнакомых ему человек употреблял спиртное. В какой-то момент между фигурантом и хозяйкой квартиры возник конфликт, в ходе которого обвиняемый схватил сковороду и нанес несколько ударов потерпевшей в область головы. В результате действий злоумышленника, женщине был причинен вред здоровью средней тяжести.

Также фигурант причастен к умышленному повреждению чужого имущества. Находясь в подъезде у входа в квартиру все той же знакомой, он обнаружил, что входная дверь заперта. Тогда он попытался ее выбить. В результате действий фигуранта дверь деформировалась и образовалось отслоение наружной части полотна. Ущерб составил 6 тысяч рублей.

Также обвиняемому инкриминируется умышленное причинение вреда здоровью. Фигурант находился дома, когда пришли его родители. Из-за того, что он находился в состоянии алкогольного опьянения, между ними произошел словесный конфликт. В какой-то момент злоумышленник толкнул свою мать, от чего та упала на пол. Подойдя к ней, он нанес ей несколько ударов руками.

Помимо этого, обвиняемый причастен к краже золотой цепочки у своего знакомого. Фигурант похитил ее, когда находился в гостях у потерпевшего. Драгоценное изделие злоумышленник впоследствии сдал в ломбард. Ущерб составил 45 тысяч рублей.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.