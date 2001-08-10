На Сахалине стали чаще встречаться подделки номиналом 1000 и 5000 рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За девять месяцев 2021 года специалисты банковского сектора Сахалинской области выявили 20 поддельных банкнот Банка России. В основном это денежные знаки крупных номиналов, рассказали ТИА "Острова" в Банке России.

Наибольшее число подделок, как и в предыдущие годы, пришлось на пятитысячные банкноты: с января по сентябрь их выявили 10 единиц, годом ранее это количество было на одну банкноту больше. Чаще стали выявлять поддельные банкноты номиналом 1000 рублей: их число увеличилось вдвое, до 8 штук. Поддельные двухтысячные стали встречаться реже — 2 подделки в 2021 году против 4 в 2020 году.

В ноябре 2021 года участились случаи выявления в банковском секторе региона поддельных пятитысячных банкнот. Специалисты Отделения Банка России по Сахалинской области рекомендуют обращать особое внимание на банкноты номиналом 5000 рублей, особенно с серийными номерами бв 478****, бм 775****, вм 508****, вм 588****, вм 478****, хт 775****, где «*» — любая цифра. Проверять подлинность любой купюры нужно как минимум по 4 признакам: например, на просвет можно увидеть водяные знаки, защитную нить, а также микроперфорацию, на ощупь — ощутить рельефность надписи «Билет Банка России» и меток для людей с ослабленным зрением.

«Целесообразно проверять наличие и других защитных признаков. Например, если посмотреть под острым углом на любую банкноту, в том числе и номиналом 5000 рублей, появятся буквы «РР». В зависимости от угла наклона банкноты изображение может становиться темным или светлым, чего не происходит на поддельных банкнотах», — рассказал начальник отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Банка России по Сахалинской области Дмитрий Елькин.

Подробную информацию о признаках подлинности денежных знаков Банка России можно найти на сайте регулятора, в мобильном приложении «Банкноты Банка России», а также на сайте Финкульт.инфо.