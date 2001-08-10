Тихоокеанское
информационное агентство
25 Ноября 2021
Сейчас 18:44
74,37|83,64|66,91
Первый заместитель прокурора Сахалинской области проведет прием граждан
10:42, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец на "зебре" сбил 11-летнего ребенка

Сахалинец на

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Утром 24 ноября 25-летний водитель, управляя автомобилем "Тойота Карина", не зарегистрированным в установленном порядке, в районе дома № 4 по Курильскому проспекту не уступил дорогу и совершил наезд на несовершеннолетнего ребенка, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, рассказали ТИА "Острова" в УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области.

В результате ДТП, 11-летний ребенок получил телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы хотите уехать с Сахалина?