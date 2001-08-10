На Сахалине бывший и.о. министра пойдет под суд за халатность
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В прокуратуре Сахалинской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению бывшего и.о. министра имущественных и земельных отношений региона в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие небрежного отношения к службе, обязанностей по должности, повлекшее причинение особо крупного ущерба), рассказали ТИА "Острова" в регинальной прокуратуре.
Возбуждению уголовного дела предшествовала прокурорская проверка комплекса «Водноспортивный физкультурно-оздоровительный комплекс» («Аква Сити»), по результатам которой вскрыты факты необоснованного расходования бюджетных денежных средств.
В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый, будучи в должности и.о. министра имущественных и земельных отношений Сахалинской области, в 2019 году оплатил услуги двух компаний по обслуживанию комплекса «Водноспортивный физкультурно-оздоровительный комплекс» («Аква Сити»), в том числе за электрическую энергию в значительно завышенном объеме.
В результате преступных действий обвиняемого региональному бюджету причинен ущерб в размере более 11 млн. руб.
В ходе расследования уголовного дела заместителем прокурора области заявлен гражданский иск о взыскании причиненного ущерба
Расследование осуществлялось первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области.
Уголовное дело направлено в Южно-Сахалинский городской суд.
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