На Сахалине бывший и.о. министра пойдет под суд за халатность

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В прокуратуре Сахалинской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению бывшего и.о. министра имущественных и земельных отношений региона в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие небрежного отношения к службе, обязанностей по должности, повлекшее причинение особо крупного ущерба), рассказали ТИА "Острова" в регинальной прокуратуре.

Возбуждению уголовного дела предшествовала прокурорская проверка комплекса «Водноспортивный физкультурно-оздоровительный комплекс» («Аква Сити»), по результатам которой вскрыты факты необоснованного расходования бюджетных денежных средств.

В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый, будучи в должности и.о. министра имущественных и земельных отношений Сахалинской области, в 2019 году оплатил услуги двух компаний по обслуживанию комплекса «Водноспортивный физкультурно-оздоровительный комплекс» («Аква Сити»), в том числе за электрическую энергию в значительно завышенном объеме.

В результате преступных действий обвиняемого региональному бюджету причинен ущерб в размере более 11 млн. руб.

В ходе расследования уголовного дела заместителем прокурора области заявлен гражданский иск о взыскании причиненного ущерба

Расследование осуществлялось первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области.

Уголовное дело направлено в Южно-Сахалинский городской суд.