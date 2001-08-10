Тихоокеанское
информационное агентство
29 Октября 2021
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16:40, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине главврача задержали с краснокнижной калугой и черной икрой

На Сахалине главврача задержали с краснокнижной калугой и черной икрой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Главврача Долинской ЦРБ, возвращаясь из Охи на служебном автомобиле "УАЗ Патриот", был остановлен сотрудниками ДПС. В салоне автомобиля, принадлежащего больнице, обнаружен почти килограмм черной икры и два балыка краснокнижной калуги, пишет astv.ru.

На место выезжала оперативная группа. В настоящее время главврача ковидного госпиталя и его товарища доставили в горотдел полиции в Смирных для дальнейшего разбирательства.

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