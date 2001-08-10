Сахалинец превратил свою квартиру в теплицу для конопли

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками УКОН УМВД России по Сахалинской области совместно с ОМВД России по Холмскому городскому округу пресечен факт незаконного изготовления и сбыта наркосодержащих растений, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В результате оперативно-разыскных мероприятий, сотрудниками полиции было установлено, что 46-летний житель Холмска оборудовал в своей квартире теплицу для незаконного выращивания конопли. Для этого мужчина оснастил помещение специальными ультрафиолетовыми лампами и средствами для организации системы орошения растений. Оборудование и семена конопли, как выяснилось, подозреваемый приобретал в сети Интернет.

При обследовании помещения полицейскими была обнаружены и изъяты горшки с возделанными кустами конопли и высушенные части наркосодержащего растения, а также готовая марихуана и смесь табака с гашишным маслом. Общая масса изъятых наркотических средств составила 144 грамма.

Помимо этого, оперативниками был зафиксирован факт сбыта наркотических средств указанным гражданином. Подозреваемый передал через посредника сверток с марихуаной массой около 4 грамм другому жителю Холмска 1962 года рождения. В момент передачи наркотика, посредник и получатель были задержаны сотрудниками полиции с поличным. В их отношении составлены административные протоколы.

В отношении 46-летнего подозреваемого возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.