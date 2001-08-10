Тихоокеанское
информационное агентство
21 Октября 2021
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10:02, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Прокуратура обязала власти Томари поменять окна местной жительницы

Прокуратура обязала власти Томари поменять окна местной жительницы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратурой Томаринского района проведена проверка по обращению местной жительницы о нарушении органами местного самоуправления МО Томаринский городской округ жилищного законодательства, рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре.

Установлено, что заявительница, проживающая в муниципальной квартире по договору социального найма, около трех лет лет неоднократно обращалась в органы местного самоуправления, с просьбой произвести замену оконных блоков, находящиеся в спальной комнате и кухонном помещении.

Выездной проверкой по адресу проживания заявительницы установлено, что оконные блоки, находящиеся в жилом помещении, действительно нуждаются в замене, так как их состояние является неудовлетворительным.

Об устранении нарушений законодательства в адрес администрации МО Томаринский городской округ внесено представление, по результатам рассмотрения, которого нарушения не устранены.

В связи с этим, прокуратурой района в Томаринский районный суд направлено исковое заявление о возложении на администрацию МО Томаринский городской округ организовать и обеспечить проведение капитального ремонта по замене оконных блоков в жилом помещении.

При этом, прокурор в ходе рассмотрения гражданского дела просил суд обратить исполнение решения к немедленному исполнению с учетом того, что установленные дефекты в оконных блоках не позволяют обеспечить необходимый температурный режим в помещении, а, следовательно комфортные и безопасные условия проживания.

Суд с позицией прокуратуры района согласился и обратил решение к немедленному исполнению.

Фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района. 

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