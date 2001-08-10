Прокуратура обязала власти Томари поменять окна местной жительницы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Прокуратурой Томаринского района проведена проверка по обращению местной жительницы о нарушении органами местного самоуправления МО Томаринский городской округ жилищного законодательства, рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре.
Установлено, что заявительница, проживающая в муниципальной квартире по договору социального найма, около трех лет лет неоднократно обращалась в органы местного самоуправления, с просьбой произвести замену оконных блоков, находящиеся в спальной комнате и кухонном помещении.
Выездной проверкой по адресу проживания заявительницы установлено, что оконные блоки, находящиеся в жилом помещении, действительно нуждаются в замене, так как их состояние является неудовлетворительным.
Об устранении нарушений законодательства в адрес администрации МО Томаринский городской округ внесено представление, по результатам рассмотрения, которого нарушения не устранены.
В связи с этим, прокуратурой района в Томаринский районный суд направлено исковое заявление о возложении на администрацию МО Томаринский городской округ организовать и обеспечить проведение капитального ремонта по замене оконных блоков в жилом помещении.
При этом, прокурор в ходе рассмотрения гражданского дела просил суд обратить исполнение решения к немедленному исполнению с учетом того, что установленные дефекты в оконных блоках не позволяют обеспечить необходимый температурный режим в помещении, а, следовательно комфортные и безопасные условия проживания.
Суд с позицией прокуратуры района согласился и обратил решение к немедленному исполнению.
Фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.
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