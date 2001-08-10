Тихоокеанское
информационное агентство
20 Октября 2021
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12:03, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Африканская чума свиней косит диких кабанов в Амурской области

Африканская чума свиней косит диких кабанов в Амурской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Амурской области запрещена охота на диких кабанов из-за африканской чумы свиней (АЧС), сообщает информационное агентство «ПотрАмур».

Агентство, с ссылкой на амурское региональное управление по охране животного мира, рассказывает, что регулирование популяции идет с начала лета, за это время были отстреляны 200 диких кабанов, у двух десятков из них пробы на АЧС оказались положительными.

К слову, за два года популяция диких кабанов в Амурской области сократилась в три раза - с 27 574 до 10 500 особей, в планах и вовсе довести ее до 2000 особей.

Первый случай АЧС в дикой амурской фауне в этом году был выявлен 19 августа.

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