Тихоокеанское
информационное агентство
8 Октября 2021
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14:49, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец украл и выкинул доллары, не зная, что с ними делать

Сахалинец украл и выкинул доллары, не зная, что с ними делать

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Холмскому городскому округу окочено расследование уголовного дела по факту кражи. Обвиняемый - 38-летний, ранее судимый местный житель, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Следователи установили, что вышеуказанный гражданин, 9 июля приехал в город Холмск. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он зашел в один из местных офисов, где беспрепятственно проник в один из служебных кабинетов. В помещении никого не было, а на диване лежала женская сумочка.

Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, обвиняемый открыл сумку, в которой увидел кошелек, похитил его и поспешил скрыться.

Уже на улице он открыл портмоне и увидел стопку купюр различным номиналом. Также в кошельке имелось доллары США разными купюрами. Не зная, что делать с иностранной валютой, он выбросил ее вместе с кошельком. Остальные похищенные денежные средства обвиняемый потратил на покупку алкогольных напитков. Общая сумма ущерба составила более 13-ти тысяч рублей.

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