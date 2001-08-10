Сахалинка "присмотрела" за квартирой знакомого, распродав его бытовую технику
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом ОМВД России по Холмскому городскому округу окончено расследование уголовного дела в отношении 35-летней местной жительницы, обвиняемой в растрате с причинением значительного ущерба гражданину, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
В августе текущего года 44-летний потерпевший улетел в отпуск в Санкт-Петербург. При этом он оставил обвиняемой ключи от своей квартиры, чтобы та в его отсутствие присматривала за жилищем.
Вместо этого, гражданка привела туда посторонних лиц и продала им принадлежащие заявителю кондиционер и морозильную камеру, общей стоимостью 30 тысяч рублей. Полученные от незаконной сделки денежные средства злоумышленница потратила по своему усмотрению.
Сотрудники полиции установили покупателей, изъяли краденное имущество и передали законному владельцу.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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