Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Холмскому городскому округу окончено расследование уголовного дела в отношении 35-летней местной жительницы, обвиняемой в растрате с причинением значительного ущерба гражданину, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В августе текущего года 44-летний потерпевший улетел в отпуск в Санкт-Петербург. При этом он оставил обвиняемой ключи от своей квартиры, чтобы та в его отсутствие присматривала за жилищем.

Вместо этого, гражданка привела туда посторонних лиц и продала им принадлежащие заявителю кондиционер и морозильную камеру, общей стоимостью 30 тысяч рублей. Полученные от незаконной сделки денежные средства злоумышленница потратила по своему усмотрению.

Сотрудники полиции установили покупателей, изъяли краденное имущество и передали законному владельцу.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.