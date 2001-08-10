На Сахалине задержан вор, утащивший ящик с пожертвованиями

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

30 сентября в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило сообщение от работников одного из местных магазинов. Неизвестный гражданин зашел в торговый зал и на глазах у продавщицы и покупателя похитил ящик с пожертвованиями, после чего скрылся с места преступления, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Прибывшие на место происшествия сотрудники уголовного розыска изучили записи с камер видеонаблюдения магазина и прилегающей к нему территории. В скором времени сотрудники полиции выяснили личность злоумышленника. Им оказался 40-летний уроженец города Невельска, который уже неоднократно попадал в поле зрения оперативников – мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений и в начале года вышел из мест лишения свободы.

В результате последовавших оперативно-розыскных мероприятий местонахождение злоумышленника было установлено, а сам он задержан. Как оказалось, в коробке с пожертвованиями находилось около 5 тысяч рублей, который мужчина в тот же вечер потратил на личные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ – грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества. В настоящий момент сотрудники полиции проверяют причастность подозреваемого к другим противоправным деяниям.

Если вы пострадали от действий указанного гражданина, просьба обратиться по телефонам: 789-439; 789-144; 789-405, либо обратиться в УМВД России по городу Южно-Сахалинску.