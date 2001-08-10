В Южно-Сахалинске началась массовая эвакуация автомобилей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники ОСР ДПС ГИБДД УМВД России по Сахалинской области на территории города Южно-Сахалинска продолжают мероприятия по принудительной эвакуации автомобилей, припаркованных в зоне действия знаков "Остановка запрещена".

Только сначала года к административной ответственности привлечены более 2750 водителей и более 1900 автомобилей помещены на арест площадку.

Некоторые водители не обращают внимания на дорожные знаки, регулирующие правила остановки и стоянки транспортных средств, паркуя свои автомобили в зоне действия знаков. И большая часть таких автолюбителей выявляется в центре областного центра, где много магазинов и административных зданий.

Очередной профилактический рейд прошел сегодня по улицам Курильской, Поповича и Чехова. В результате рейда, эвакуировано порядка 18 автомобилей и 26 водителей привлечены к административной ответственности.

Чтобы забрать свой автомобиль, водителю необходимо обратиться в Дежурную часть Госавтоинспекции (телефон 789-497), где в отношении него вынесут постановление о наложении административного штрафа, а также выдадут разрешение на выдачу автомобиля со спецстоянки.

Сотрудники Госавтоинспекции выражают надежду, что подобные рейдовые мероприятия будут способствовать повышению правовой грамотности и культуры вождения водителей, а также рекомендует не оставлять автомобили на дороге и не нарушать правила парковки.