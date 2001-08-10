Сахалинец нашел кредитку и к моменту задержания успел потратить более восьми тысяч

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 34-летней жительницы областного центра о том, что с ее утерянной банковской карты кто-то похитил восемь с половиной тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам полиции удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 34-летний житель Смирных, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Выяснилось, что мужчина, находясь в районе площади Ленина, увидел на земле утерянную заявительницей банковскую карту. Обнаружив, что кредитка оборудована системой бесконтактной оплаты, что дает возможность совершать покупки до одной тысячи рублей без ввода пин-кода, мужчина оставил ее себе.

Позже, при помощи данной карты он расплачивался в различных магазинах города, оплатил проживание в хостеле, а так же приобрел билет до Смирных, куда впоследствии уехал. Спустя некоторое время мужчина вернулся в Южно-Сахалинск, где был задержан сотрудниками уголовного розыска и доставлен в городской отдел полиции.

Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.