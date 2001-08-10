На Сахалине водитель вылетел на встречку и погиб после столкновения с двумя автомобилями
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Вечером 19 сентября на 35 километре автодороги Южно-Сахалинск – Корсаков 53-летний водитель, управляя автомобилем "Мазда Вериса" по предварительным данным, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие (дорожное ограждение), после чего выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с движущимися со встречного направления автомобилем "Тойота Виц" и автомобилем "Хонда Одиссей", рассказали ТИА "Острова" в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.
В результате ДТП водитель автомобиля "Мазда Вериса" от полученных травм скончался на месте происшествия, 61-летняя женщина-водитель автомобиля "Тойота Виц" получила телесные повреждения.
По данному факту проводится проверка.
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